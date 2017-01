Aanleg stroomkabel naar Denemarken gaat van start

Een speech bij de ceremonie waarbij officieel de eerste paal werd geslagen. (Foto: RTV Noord / Okkie Smit)

In de Eemshaven is dinsdagmiddag de eerste paal geslagen voor een verdeelstation voor de 'COBRAcable'. Dat is een onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken.





Vijftien centimeter

De zware kabel is zo'n vijftien centimeter dik. Die wordt naar tussenpunten gesleept met schepen. Rond 2019 kan de kabel worden gebruikt.



Met deze kabel wil Nederland duurzame stroom uitwisselen met Denemarken. Op het moment dat het hard waait in Denemarken, importeert Nederland stroom. Indien het juist hier hard waait, koopt Denemarken stroom van Nederland.



Goedkopere stroom

De kabel moet tot goedkopere prijzen voor elektriciteit leiden. Hij wordt aangelegd door onder meer Siemens en TenneT.



De kabel is niet de eerste onderzeese kabel die TenneT aanlegt. Eerder werden er al kabels naar Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd. De kabel naar Noorwegen is 580 kilometer lang, de Britse kabel heeft een lengte van 260 kilometer.



