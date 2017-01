Persoon overlijdt in woning; familielid raakt onwel (update)

(Foto: 112 Groningen/Johan Wildeboer)

In een woning aan de Jan Ensinglaan in Hoogkerk is dinsdagmiddag een persoon overleden. Een persoon raakte daarna onwel.

Het gaat om een natuurlijk overlijden, zo bevestigt een woordvoerder van de politie. Een familielid van de overledene raakte even daarna onwel. Deze werd gereanimeerd en werd later naar het het ziekenhuis overgebracht.



Er is geen sprake van een misdrijf.



Geen koolmonoxidevergiftiging

In eerste instantie werd gedacht dat het om koolmonoxidevergiftiging ging. Hulpdiensten rukten daarom uit. Maar na metingen van de brandweer blijkt dat niet het geval.

