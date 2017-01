Twee personen worden onwel in woning

(Foto: 112 Groningen/Johan Wildeboer)

In een woning aan de Jan Ensinglaan in Hoogkerk zijn dinsdagmiddag twee personen onwel geraakt.

Toch geen koolmonoxidevergiftiging

In eerste instantie werd gedacht dat het om koolmonoxidevergiftiging ging. Maar na metingen van de brandweer blijkt dat niet het geval. De politie doet onderzoek wat er nu precies is gebeurd.



Later meer.

