Famila trok veel minder Groningers dan verwacht

(Foto: Famila)

Het aantal Groningers dat kwam winkelen bij Famila in Leer is enorm tegengevallen. De populaire supermarkt rekende op zo'n 40 procent, maar in werkelijkheid kwam maar zo'n 15 procent van alle klanten uit Groningen.

Doodsteek

Deze tegenvaller werd de doodsteek voor de winkel, zegt burgemeester Beatrix Kuhl van Leer.



Maandag werd duidelijk dat de supermarkt sluit en dat de rest van het Emspark, waar Famlia gevestigd is, gaat verbouwen. Jammer voor het personeel, en ook voor de klanten, zegt Kuhl. 'We hadden er dus nog vaker onze boodschappen moeten halen.'

