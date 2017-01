Beschuit met muisjes in de schapenstal

(Foto: Jans Meijer)

Het jaar is goed begonnen voor een hobbyboer in Wildervank. In zijn stal zagen op nieuwjaarsdag twee rammetjes het levenslicht: een bont en een zwart exemplaar. Moeder schaap én de twee wollige broertjes maken het uitstekend.

