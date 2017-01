'God kan mensen in aardbevingsgebied weer hoop geven'

Kerken in het aardbevingsgebied moeten gedupeerden beter bijstaan. Het Platform Kerk en Aardbevingen roept de kerken daartoe op.

Predikanten in het beefgebied zeggen te merken dat steeds meer mensen in de knel komen. Het platform, dat al twee jaar bestaat, kondigt daarom nu aan actiever te worden.Dertien kerkgemeenschappen van verschillende richtingen, onder meer in Appingedam, Delfzijl, Winsum en Winschoten, hebben zich aangesloten bij het platform. Verwacht wordt dat dit er meer zullen worden.'Gedupeerden lopen in toenemende mate psychische schade op', zegt Jitse van der Wal, voorzitter van het platform en predikant van de gereformeerd kerk vrijgemaakt in Appingedam. 'In mijn kleine kerkgemeenschap van 220 mensen zijn er al vier adressen waar mensen noodgedwongen hun huizen moeten verlaten. Dat is heel heftig. We zien veel ellende.'Van der Wal en zijn collega's vinden dat juist kerken nog meer in actie moeten komen. Voorganger Liebregt Hellinga van de Baptistengemeente in Appingedam: 'Mensen een luisterend oor bieden is heel belangrijk. Laten merken dat we meeleven. En juist God kan mensen weer hoop geven voor de toekomst.'De hulp richt zich vooral op het emotionele vlak, zegt Van der Wal. 'De schade wordt afgewikkeld door organisaties die zeggen er verstand van te hebben. Voor de emotionele schade is weinig aandacht. Wat doet deze ellende met mensen? Ze steun en hoop bieden, daar zijn kerken juist goed in. Dus moeten we daar als kerken nog meer energie in steken.'