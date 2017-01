Leefbaarheidsprijs voor stichting 't Wylpke

(Foto: RTV Noord/Robert Pastoor)

De vrijwilligers van stichting 't Wylpke uit De Wilp hebben de Jacques Drenthprijs 2016 gewonnen. De prijs is dinsdagavond uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Marum.

't Wylpke organiseert verschillende activiteiten voor basisschoolkinderen, zoals de speelweek. Ze willen met hun activiteiten de jeugd in De Wilp samenbrengen.



Jacques Drenthprijs

De prijs werd voorheen de leefbaarheidsprijs genoemd. Doel van de prijs is het stimuleren van activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente Marum.



Naamgever

Jacques Drent is in 2014 overleden en zat namens de VVD in de gemeenteraad. Drenth streed voor de leefbaarheid in de dorpen van de gemeente Marum. Na het overlijden van de politicus werd de leefbaarheidsprijs naar hem genoemd.



Nummers 2 en 3

De MaRun en ATB vereniging Marum grepen naast de prijs. De ATB vereniging kreeg de aanmoedigingsprijs.



't Wylpke krijgt een bedrag van 500 euro en een op maat gemaakt kunstwerk.





Door: RTV Noord Correctie melden