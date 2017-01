Bedrijvenvereniging hoopt dat deur open blijft voor 'DAL-gemeenten'

Erica van Lente (links) (Foto: RTV Noord/ Jeroen Berkenbosch)

De deur moet open blijven voor Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) als het gaat om de herindeling. Die oproep doet Jakob Roorda, voorzitter van de Bedrijvenvereniging Gemeente Bedum (BvgB) tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Herindelingsproces

Bedum werkt toe naar een samenvoeging met De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE). Het herindelingsproces is in volle gang. Appingedam, Loppersum en Delfzijl doen daar niet aan mee omdat de laatste twee gemeenten zo'n supergemeente niet zien zitten.



'In alle geledingen van onze samenleving zie je dat je met elkaar sterker staat', vertelt voorzitter Jakob Roorda. Hij hoopt dat de gemeentebesturen een open houding richting elkaar houden. Eén grote Noordelijke gemeente zou volgens de bedrijvenvereniging sterk staan in het aardbevingsdossier.



Boodschap voor de nieuwe burgemeester

'Zonder de kennis en kunde van onze nieuwe burgemeester in twijfel te willen trekken, kan ik mij toch voorstellen dat zij baat zal hebben bij iemand als burgemeester Rodenboog van Loppersum, waar het gaat om dat aardbevingsdossier', aldus Roorda.



Erica van Lente kon er nog geen inhoudeijke reactie op gegeven. Zij begint in februari als waarnemend burgemeester en moet zich nog inlezen in het dossier: 'Volgens mij is er nu een aantal stappen gezet. Ik tref op 1 februari die koers aan en die ga ik verder voortzetten'.



Flinke wissel

Loco burgmeester Menne van Dijk kon er wel iets over zeggen: 'Het is een naïeve gedachte. De fase dat de DAL-gemeenten kunnen aansluiten is al voorbij. De BMWE-gemeenten zijn nu al samen het herindelingsproces ingegaan'. Dit gaat volgens hem de komende tijd een flinke wissel trekken op het gemeentebestuur en de medewerkers: 'Beleid van vier zelfstandige gemeenten moet worden geharmoniseerd'.



De nieuwjaarsbijeenkomst is door de bedrijvenvereniging in samenwerking met de gemeente georganiseerd.

Door: RTV Noord Correctie melden