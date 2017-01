Klacht tegen advocatenkantoor 'komt van jaloerse concurrentie'

(Foto: Niels Akkerman/FPS)

De klacht tegen advocatenkantoor De Haan die is ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten, komt vermoedelijk van jaloerse concurrenten. Dat laat de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) weten in een nieuwsbrief aan haar leden.

Deze organisatie is bedacht door het Groninger advocatenkantoor. De 3850 leden betalen elk honderd euro per jaar. Met dat geld wordt geprocedeerd tegen de NAM. Bij succes krijgt De Haan een beperkt percentage van de schadevergoeding.



Commercieel

Deze opzet deugt niet, zo constateerde deken Rob Geene vorige week naar aanleiding van klachten. Volgens hem is de regeling commercieel en in strijd met de gedragscode voor de advocatuur. De beloning van een advocaat mag niet afhankelijk zijn van het resultaat, aldus Geene.



De stichting wijst er in de nieuwsbrief op dat 'voor zover bekend' leden geen klacht hebben ingediend bij de deken. 'De klagers bij de deken zijn kennelijk anoniem. Waarschijnlijk komt de klacht van andere advocaten van concurrerende kantoren uit het gebied Noord-Nederland', zo schrijft ze.



Verkeerde eind

Volgens de stichting heeft de deken het bij het verkeerde eind. 'De boodschap in deze brief is dat de voorstelling van zaken van deken Rob Geene niet deugt', zo laat het bestuur van WAG de leden weten.



Daarbij wordt erop gewezen dat de rechtbank in Assen tijdens het gewonnen proces tegen de NAM over de waardevermindering de stichting ontvankelijk heeft verklaard, en haar in die zaak op alle punten in het gelijk heeft gesteld. De NAM heeft overigens hoger beroep aangetekend tegen die uitspraak.



Jaloezie van de concurrent?

De stichting WAG zegt verbaasd te zijn over de tijdstip van de klachten. 'Het is opmerkelijk dat pas nadat dit vonnis werd uitgesproken, en het deelnemersaantal van 900 naar 3.850 groeide, een klacht werd ingediend. De stichting is in 2013 opgericht en aan de opzet is niets veranderd. Waarom wordt er pas na 3,5 jaar een klacht ingediend en niet onmiddellijk na de oprichting? Jaloezie van een concurrent? De lange arm van Shell Oil en NAM? Het bestuur tast in het duister.'



Het tuchtcollege van de advocatuur, de Raad van Discipline, behandelt de zaak nog deze maand.

Door: RTV Noord Correctie melden