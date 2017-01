Scheiding ZFC Zuidlaren en boze zaterdagvoetballers mogelijk van korte duur

De oprichting van voetbalclub DSZ'16 in Zuidlaren is mogelijk van korte duur. Het clubbestuur is in gesprek met het bestuur van ZFC Zuidlaren om vanaf 1 juli weer één club te vormen.

'Eind vorig jaar hebben beide verenigingen een ledenvergadering gehouden. De leden van beide verenigingen hebben zich overwegend positief uitgesproken over dit idee', zegt voorzitter Allard van Weringh van DSZ'16.De voetballers van DSZ'16 waren vorig seizoen nog allemaal lid van ZFC Zuidlaren. Het toenmalige bestuur van ZFC besloot om de prestatieve zaterdagafdeling op te heffen, en te kiezen voor prestatievoetbal op de zondag. Dat was tegen het zere been van vele ZFC-leden, die daarna de zaterdagvereniging DSZ'16 oprichtten.Die vereniging lijkt dus kort te bestaan, maar Van Weringh houdt nog een slag om de arm.'We staan er positief in, maar er zal wel het een en ander veranderd moeten worden', geeft hij aan. 'Het toenmalige bestuur heeft destijds besloten om prestatief zaterdagvoetbal te stoppen, zonder de leden een stem te geven. Dat willen we niet opnieuw meemaken. Gelukkig zijn onze ervaringen met het huidige bestuur van ZFC heel positief.'De druiven lijken echter wel zuur te zijn voor de zaterdagvoetballers. Toen ze vorig jaar nog lid waren van ZFC Zuidlaren, speelde de zaterdagafdeling nog tweede klasse. Nadat ze gedwongen werden te stoppen en opnieuw moesten beginnen, werd de vijfde klasse het nieuwe strijdtoneel.Van Weringh wil daar niet teveel naar terugkijken. 'We willen gewoon het beste voor Zuidlaren. Twee voetbalclubs is verre van ideaal, Zuidlaren is gebaat bij één voetbalclub. Daar gaan we de komende periode aan werken. Mogelijk lukt dat al vanaf 1 juli, maar daar hebben we ook de steun van de leden voor nodig.'