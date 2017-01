Noordelijke PvdA'ers met Asscher om tafel over versoepeling kinderpardon

Noordelijke PvdA-leden strijden onverdroten verder voor een soepeler kinderpardon. Woensdag gaat een delegatie van de partij in gesprek met lijsttrekker Lodewijk Asscher.

Asscher nam het initiatief tot dit gesprek, nadat een motie in de Tweede Kamer van GroenLinks en de ChristenUnie voor een verruiming van het kinderpardon werd aangehouden. De PvdA-leden hebben in meerderheid op het congres vorig jaar gepleit voor een verruiming van het kinderpardon, de Tweede-Kamerfractie ging daar niet in mee. Dat stuit een aantal leden tegen de borst. Een van de initiatiefnemers is Esther van Dijken uit Baflo . Zij schuift ook aan bij het gesprek.'De partijleiding heeft in de Tweede Kamer tegen onze wens in de motie voor een ruimer kinderpardon genegeerd', zegt ze. 'Dit terwijl alle noordelijke fractievoorzitters zich hebben uitgesproken voor een ruimer pardon. Asscher heeft ons nu uitgenodigd voor een geprek. We willen best praten, maar de eis blijft voor ons hetzelfde.'Volgens Van Dijken is die eis glashelder: ten eerste moet een soepeler kinderpardon nog vóór de verkiezingen in maart worden geregeld, en daarnaast moet de maatregel in het verkiezingsprogramma van de PvdA worden opgenomen.'Het is voor ons niet acceptabel dat deze wensen genegeerd worden', vervolgt ze. 'Dan zullen we tijdens het partijcongres, dat volgende week plaatsvindt, opnieuw een motie indienen. De strekking van de motie zal iets anders zijn, maar het doel blijft hetzelfde. En we denken ook na over een manifest.'Lijsttrekker Lodewijk Asscher heeft volgens Van Dijken dan ook een belangrijke rol. 'Hij wil tijdens de campagne een linksere koers gaan varen. Daar hoort volgens ons een ruimer kinderpardon bij. De bal ligt bij hem.'