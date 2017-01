Leefbaarheidsprijs voor Serious Request Zuidhorn

(Foto: RTV Noord)

Serious Request Zuidhorn heeft de Leefbaarheidsprijs 2016 van de gemeente Zuidhorn gewonnen. Burgemeester Bert Swart reikte de prijs dinsdagavond uit tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

De andere genomineerden voor de prijs waren de Historische Kring Zuidhorn en De Nieuwe Wierde in Grijpskerk.



Heel speciaal

Michel Boot van Serious Request was blij verrast met de prijs: 'We waren al verrast dat we genomineerd waren en als je ziet wie onze concurrenten waren dan is het extra bijzonder dat de jury ons heeft gekozen. We waren voor het eerst genomineerd en dat we dan meteen winnen is wel heel speciaal.'



Wandelestafette

Serious Request Zuidhorn bestaat vier jaar. Het begon klein met een 24-uur wandelestafette en het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een meerdaagse happening waar veel verschillende organisaties en verenigingen aan meedoen. Afgelopen december haalde Serious Request Zuidhorn ruim zesentwintigduizend euro binnen voor de landelijke actie van het Rode Kruis.



'Een heel goed gevoel'

Michel Boot: 'Het is mooi dat we zo veel geld inzamelen, maar dat is niet het belangrijkste. Het gaat erom dat we de inwoners van de gemeente Zuidhorn met elkaar willen verbinden. En als je ziet dat steeds meer mensen meedoen dan geeft dat een heel goed gevoel.'

Door: RTV Noord Correctie melden