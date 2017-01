Kiest Tjaronn Chery voor de miljoenen in China?

Tjaronn Chery in het shirt van FC Groningen (Foto: JK Beeld (archief RTV Noord))

De kans bestaat dat Tjaronn Chery naar China verkast. De Britse tabloid The Sun meldt dat de oud-speler van FC Groningen in de belangstelling staat van het Chinese Guizhou Hengfeng Zhicheng.

Deze club speelt op het hoogste niveau in China, de Chinese Super League.



Guizhou Hengfeng Zhicheng zou volgens de tabloid ruim drie miljoen willen betalen aan Chery's club Queens Park Rangers, dat in de Engelse Championship speelt.



Land met geld

Mocht de deal doorgaan, dan speelt Chery in een competitie waar rijkelijk met geld wordt gestrooid. De Braziliaanse middenvelder Oscár verkaste onlangs van de Engelse topclub Chelsea naar Shanghai SIPG en verdient daar 470.000 euro per week.



Ook de Argentijn Carlos Tevez maakte de overstap naar China. De 32-jarige spits gaat bij de Chinese club Shanghai Shenhua volgens Argentijnse media zo'n 80 miljoen euro verdienen in twee jaar tijd.

Door: RTV Noord Correctie melden