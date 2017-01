Coupures Delfzijl weer open na onstuimige nacht

(Foto: Roderick Spijk 112 Groningen)

De dijkdoorgangen bij Delfzijl zijn weer open. Die waren gesloten vanwege hoog water. Dat laten de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest weten.

Even middernacht gingen de coupures dicht langs de zeedijk tussen Delfzijl en Nieuwe Statenzijl. Het water bereikte omstreeks half vier een stand van 3,20 meter boven NAP. De normale stand is 1,50 meter.





Windstoten

Het wordt woensdag een onstuimige dag. Het KNMI heeft zware windstoten voorspeld. Vanaf de ochtend tot in de avond is er kans op windstoten met een kracht tot honderd kilometer per uur.

