Politie plukt fietser van pikdonkere N34

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Agenten hebben woensdagnacht een fietser van de N34, dat is de weg tussen Groningen en Emmen, geplukt.

De man was kennelijk verdwaald en fietste ter hoogte van Anloo doodgemoedereerd in het pikkedonker over een van de drukste verkeersaders van het noorden.



De fietser kreeg een boete van 140 euro. Daarna kreeg hij door de politiemannen de goeie weg gewezen.

