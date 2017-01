Meldpunt Vuurwerkoverlast krijgt fors minder meldingen binnen

(Foto: Flickr Creative Commons)

Bij het Groninger Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn dit jaar 2034 meldingen binnengekomen. Dat is fors minder dan in 2015. Toen kwamen er 3500 klachten binnen over vuurwerk.





Vijfde jaar

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is een landelijke initiatief van GroenLinks. De partij pleit voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Het is het vijfde jaar dat dat mensen er hun vuurwerkklachten kwijt kunnen.



Fractievoorzitter Bennie Leemhuis van GroenLinks in de Groninger gemeenteraad is blij met de klachtenvermindering. 'De sociale norm rond het afsteken van vuurwerk is langzaam aan het veranderen. Mensen houden meer rekening met hun buren. Ook vuurwerkvrije zones hennen hun effect', meent Leemhuis.



Lees ook:

Door: RTV Noord Correctie melden