Lopend Vuur: Ik krijg nooit een schouderklopje

Het werkt echt: het bekende schouderklopje. De universiteit van Maastricht heeft uitgezocht dat werknemers na een complimentje blij worden en harder gaan werken.

Waardering telt op de werkvloer, zo blijkt. Andere onderzoeken hebben ook wel eens uitgewezen dat waardering en een schouderklopje werknemers meer doen dan een beetje extra salaris. De prikkel die daarvan uitgaat werkt vaak erg kort.