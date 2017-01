'Operatierobot heeft veel voordelen, maar hij kan de mens niet vervangen'

'Ik kan niet zelf lekker koffie gaan drinken, terwijl de robot mijn werk doet', lacht uroloog Hylco Wiarda van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Het ziekenhuis heeft sinds enkele maanden een 'Da Vinci Robot' en die wordt vooral ingezet bij het opereren van prostaatkankerpatiënten.

'De robot doet niets uit zichzelf. Je moet hem aansturen', vertelt Wiarda. 'Maar je kunt er wel lekker bij zitten, zodat je niet meer uren in een rare houding over iemand heen gebogen staat.' Dat is niet het enige voordeel van de robot. 'Je kunt heel fijntjes werken, waardoor de wond minder groot wordt en er minder bloedverlies is. De patiënt herstelt daardoor sneller', zegt Wiarda.De robot wordt nu nog vooral ingezet bij prostaatkanker. Wiarda legt uit: 'De prostaat zit op een moeilijke plek. Er zitten zenuwen in de buurt en natuurlijk de sluitspier. Met de robot kunnen we veel nauwkeuriger werken'. Maar ook gynaecologen en algemeen chirurgen gebruiken de robot al. In de toekomst wordt hij bovendien ingezet bij nierkankeroperaties.Kan de robot ooit de chirurg vervangen? Wiarda denkt van niet: 'Met de robot kun je niet voelen wat je doet. Ieder mens is verschillend van binnen. Gevoel blijft dus belangrijk en daar heb je toch echt een mens voor nodig'.