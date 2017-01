Kan jij honderd dagen afvalvrij leven?

Honderd dagen leven zonder afval te produceren. De gemeente Groningen is op zoek naar honderd Stadjers die deze uitdaging aan willen gaan.

Het zogeheten 100-100-100-project (honderd Stadjers - honderd dagen - honderd procent afvalvrij) gaat in februari van start. In die honderd dagen proberen de deelnemers zo weinig mogelijk afval te produceren. En het afval dat toch nog overblijft, moet zo goed mogelijk scheiden worden.Een gemiddeld gezin in de Stad gooit acht kilo afval per week weg. Bij gemeenten die eerder meededen aan het project was nog maar zo'n anderhalve kilo per week. Groningen wil in 2025 naar een afvalloze Stad.Wethouder Joost van Keulen en bekende Groningers als Piet van Dijken, Hanneke Kappen en Friet van Piet doen ook mee aan de uitdaging.