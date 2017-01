Welk steegje verdient nog meer een naam?

In het centrum van Winschoten hebben vier steegjes eindelijk een naam gekregen, meldden we dinsdag op onze site. Ze stonden al tweehonderd jaar op de kaart, maar altijd zonder naam.

Er zijn meer steegjes in onze provincie die nog steeds naamloos door het leven gaan.Daarom deze oproep: welke steegjes moeten nog meer een naam krijgen? Laat het ons weten via Facebook. En als je een suggestie hebt voor een naam, zet hem erbij!De leukste suggesties nemen we mee op de radio en mogelijk ook in Noord Vandaag vanavond.