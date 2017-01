Deel leverpatïenten kampt met psychologische problemen na transplantatie

(Foto: Erik Hogeboom)

Eén derde van alle volwassen leverpatiënten heeft psychologische problemen na een levertransplantatie. Dat concludeert onderzoeker Coby Annema van de Rijksuniversiteit Groningen.

De Bedumse onderzocht bijna driehonderd mensen die tussen 1979 en 2009 een levertransplantatie ondergingen in het UMCG. Uit het onderzoek bleek dat de problemen niet alleen op korte maar ook op langere termijn blijven spelen.



Psychologische begeleiding

Een derde van de patiënten ervaren na tien jaar nog steeds problemen als angst en depressie. Volgens Annema is het van groot belang dat de patiënten psychologische ondersteuning krijgen gedurende het hele transplantatieproces.



In het verlengde daarvan vindt de onderzoekster dat een psycholoog of psychiater aan het transplantatieteam moet worden toegevoegd. Coby Annema promoveert maandag op haar onderzoek.

