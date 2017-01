Groningen strijdt met heel Europa om Tesla

'We hebben de ruimte, de mogelijkheden en behoorlijk wat werkzoekenden'. Onder dat mom wilde GroenLinks vorig jaar de elektrisch autobouwer Tesla naar Groningen halen.

Inmiddels is duidelijk dat er veel, veel meer kapers op de kust zijn.Tesla houdt namelijk niet alleen Groningen bezig. Nadat Tesla-voorman Elon Musk vorig jaar aankondigde een 'gigafabriek' te openen in Europa, dingt bijna heel het continent mee om die fabriek binnen te halen.Zo'n fabriek is niet alleen goed voor de werkgelegenheid. De aanwezigheid van het vooruitstrevende merk - dat vooral bekend staat om zijn elektrische auto's - kan ook voor een imagoboost zorgen van een industriegebied, provincie en zelfs een land.In november vorig jaar maakte minister Henk Kamp van Economische Zaken bekend dat hij de nieuwe fabriek graag naar Nederland haalt. GroenLinks Groningen zag al snel een unieke kans voor Noord-Nederland.'We hebben hier de ruimte, de mogelijkheden en behoorlijk wat werkzoekenden', stelde Statenlid Henri Meendering bij de aankondiging van de Groningse interesse. Gedeputeerde Patrick Brouns ziet nog andere voordelen : de aanwezigheid van automotive-opleidingen, snelle vergunningen en innovatieve kennis.Maar twee maanden later is wel duidelijk dat het geen makkelijke strijd wordt. Er zijn heel wat spelers die een oogje hebben laten vallen op Tesla; alleen al in onze omgeving.Een geduchte concurrent in Nederland is de provincie Brabant. Naar verluidt heeft minister Kamp een uitgesproken voorkeur voor die regio. Tesla heeft al een fabriek in Tilburg, waar auto's voor de Europese markt worden geassembleerd. Met Philips en de nadruk op elektronica heeft ook Eindhoven veel expertise op dit gebied.Ook de Drentse gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen en het Overijsselse Hardenberg willen de nog te bouwen Tesla-fabriek binnenslepen. Ze schuwen het niet om daarvoor samen te werken met een paar Duitse grensgemeenten.Peter Snijders van de gemeente Hardenberg heeft inmiddels met minister Kamp gesproken. De burgemeester zegt dat Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg willen bijdragen aan de fabriek.Ook Nijmegen en Arnhem en provincie Gelderland flirten met Tesla, al is wethouder economie Jan Zoetelief van Nijmegen wel voorzichtig met de hoop Tesla te kunnen halen. De stad heeft weliswaar een auto-opleiding en met NXP een fabrikant die chips levert voor de auto-industrie, maar: 'Er is hier niet veel auto-industrie'. Dat probleem heeft Groningen overigens eveneens.D66 en CDA in Rotterdam zien Tesla ook wel zitten . Ze zien het als de aangewezen partij om Rotterdam te profileren op het gebied van schone energie en willen die lobby bij minister Kamp aanzwengelen. Rotterdam ziet als sterke punten dat de fabriek van schone windstroom kan worden voorzien en dat de haven nog ruimte heeft.Bijna niet te missen in de race om Tesla naar Nederland te krijgen: autofabriek VDL Nedcar in Born. De fabriek waar eerder Volvo's, Mitsubishi's en Mini's van de band rolden, werkt graag met Tesla samen.'Ze weten in ieder geval van ons bestaan. Er zijn altijd contacten', weet Nedcar-topman Joost Govaarts. Al voor de uitspraak van Kamp op Tesla voor zich te winnen, deed Economische Zaken pogingen om Tesla naar Born te halen.Ze kwam op het idee door het Groningse initiatief en nu maakt ook de regio Emsland in Duitsland zich op voor de komst van de Tesla-gigafabriek. De Duitse gemeenten Dörpen en Papenburg houden zich warm aanbevolen. Volgens de burgemeester van Dörpen heeft de regio veel te bieden, zoals voldoende ruimte, een haven en een goede spoorverbinding.Groningen, Rotterdam, Emsland, Drenthe, Overrijssel, Nijmegen, Born, Brabant: wie heeft de beste papieren? Het is een moeilijke vraag, maar belangrijker nog: het lijkt op dit moment nog niet zo relevant. In heel Europa dingen honderden (!) gemeenten mee naar de Tesla-fabriek, elk met hun eigen specialiteiten en unieke ligging.Zo heeft Portugal het Viana do Castelo-gebied, waar Tesla direct zou kunnen profiteren van een naburig Australisch bedrijf dat er naar lithium (gebruikt voor batterijen) wil graven. De gemeente Paterna, bij Valencia in Spanje, heeft reeds een website opgezet waarop ze pronkt met de aanwezigheid van groene energie, heel veel autobouwers en een universiteit die eerder een prijs won in een wedstrijd die werd uitgeschreven door... Elon Musk.Op welk Europees land je ook zoekt in combinatie met 'Tesla gigafictory': overal vind je ambities en ideeën om het merk er naartoe te halen. De concurrentie is moordend. Tesla heeft een fantastische uitgangspositie, en Groningen heeft Tesla op zijn zachtst gezegd nog niet gewonnen.