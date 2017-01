Goede herinneringen aan de ijzel een jaar geleden

(Foto: Luuk Draaisma/ Twitter)

Ons artikel over de ijzel van een jaar geleden leverde een stroom aan reacties op.

Veel ouders herinneren zich vooral de verschillen in het enthousiasme tussen de kinderen en henzelf. Jessica Kroon uit Bedum bijvoorbeeld: 'Je komt niet op werk, geen trein, geen bussen, regelen regelen, maar helaas. Kinderen hebben genoten, maar ik moest onvrijwillig een vrije dag inleveren.'



Ook de kinderen van Milou Nuninga-Folkers vonden het leuker dan de Oud-Pekelase zelf. 'Ik werk in de thuiszorg, dus ging heel voorzichtig bij iedereen langs voor de nodige zorg.' Ze heeft het er nog regelmatig over. 'Er was veel begrip en saamhorigheid.'



Elisabeth Smelik herinnert zich haar rustigste verjaardag ooit. 'We konden geen boodschappen doen en er is niemand geweest. Zelfs de kaartjes kwamen na het weekeinde.'



Zwanger verhuizen met de gladheid

Marjolein Hamminga-Brugge uit Hoogezand kreeg haar dochter een paar dagen voor de ijzel een was daar erg blij mee. 'Zo blij dat ik veilig thuis zat met onze pasgeboren dochter. De kraamhulp belde gewoon af. Het was gewoonweg niet verantwoord op de weg.'



Ingrid van Wijngeeren tikt haar moeder aan in een bericht. 'Hoogzwanger en dan klussen en verhuizen in deze gladheid... vreselijk hè?' Maar moeder Ria relativeert: 'Het was voor jou het ergst lieverd. Het had ook wel weer wat hoor.'



Tandzeer

Iemand die zich 4 januari 2016 ook nog wel herinnert, is Kimberley Pikstra uit Leek: 'Precies een haar geleden viel ik op het ijs, waardoor m'n tand achter in mijn gehemelte stond. Met spoed naar de tandarts. Vier verdovingen, tand recht gezet en ze hebben het gespalkt voor zes weken lang. Gelukkig zitten alle tanden er nog steeds in.'



Onderuit en onbegrip

'Dat we gewoon de ochtendkrant moesten bezorgen en mensen boos werden dat hun krant te laat was, ook al zagen ze je onderuit gaan voor hun deur.' Yolanda Kiel verbaast zich nog over het onbegrip. Lisanne Meindertsma kreeg juist wel alle begrip. 'Persoonlijk telefoontje van je bazin die je de hemel in prijst dat je op je werk bent. Dat vergeet ik niet meer, haha.'



Annet van Tittelboom uit Finsterwolde heeft haar lesje wel geleerd. 'Over de A7 richting Stad. Ondanks code rood toch gaan werken. Dat gebeurt me nooit meer. Wat een ellende.' Bianca Visser had een andere ellende: 'Dat de verwarming het toen net moest begeven... vijf dagen net zo koud binnen als buiten.'



Sleeën op de deurmat

Met name de jongere reageerders op het Facebookbericht kijken met weemoed terug naar de week. Robin Meindertsma uit Burum:

