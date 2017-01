Dader 'badkuipmoord' Wildervank is nog niet uitbehandeld

De moordenaar van Varscha Mohansing (14) uit Wildervank moet nog twee jaar langer behandeld worden. Dat heeft de rechtbank in Groningen woensdag bepaald.

De 50-jarige Krish J. werd in 2004 door het Gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging.Varscha werd in september 2002 dood aangetroffen in de badkamer van haar ouderlijke woning. Het meisje was gewurgd.Krish J. wordt sinds 2008 behandeld. Hij woont tegenwoordig onder begeleiding van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in een appartement in Venray. Het appartement is gekocht door zijn broer. Volgens een medewerker van de instelling wordt er momenteel gewerkt aan een geleidelijke terugkeer in de maatschappij.'Het streven is om over een jaar te beginnen met proefverlof. Misschien dat de behandeling op zijn vroegst over een jaar of twee beëindigd kan worden', aldus zijn begeleider.Krish J. kan zich vinden in de verlenging van zijn tbs. 'Het gaat goed met me. Ik heb geen klachten', zo liet hij woensdag weten.