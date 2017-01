Schutter Sumatralaan stapt naar Hoge Raad

De 43-jarige Michael D. uit Groningen die door het Hof is veroordeeld tot zes jaar cel en tbs voor moord in de Sumatralaan in Groningen, gaat in cassatie.

De man stapt naar de Hoge Raad, het hoogste rechtsprekend orgaan in Nederland. Dat zegt zijn advocaat Cees Eenhoorn. Die is niet blij met de opgelegde tbs maatregel. 'Dit is gebaseerd op oude rapportage.'De Stadjer werd eerder dit jaar door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot negen jaar cel, zonder tbs. Hij schoot in augustus 2015 Mais 'Rasta' Jozef (42) dood. Volgens de rechters in Groningen was er sprake van doodslag.Het Openbaar Ministerie vond wel dat de Stadjer tbs moest krijgen en ging daarom in beroep. Voor het Hof in Leeuwarden eiste het OM zes jaar cel plus tbs. De hogere rechters namen deze eis over, omdat volgens hen voldoende is vast komen te staan dat er sprake is van een zekere stoornis.Het slachtoffer werd op klaarlichte dag voor de ogen van meerdere getuigen doodgeschoten. De mannen hadden al een geruime tijd ruzie. Volgens het Hof was er geen sprake van noodweer. Maar ook dit trekt Eenhoorn sterk in twijfel.