Noordelijke provincies bundelen krachten in strijd om Tesla

Groningen, Friesland en Drenthe slaan de handen ineen om de 'gigafabriek' van Tesla naar het Noorden te halen.

Dat laat gedeputeerde Patrick Brouns van Groningen weten. 'Wij hebben als noordelijke bestuurders gezegd dat we samen gaan optrekken om Tesla hierheen te halen.'De exacte locatie staat daarbij nog niet vast en is bovendien van ondergeschikt belang. 'Zolang het maar in het Noorden is', aldus Brouns.In Groningen is de Eemshaven een mogelijke locatie. In Drenthe gaven eerder de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen al aan ook interesse te hebben in de vestiging van de 'gigafabriek' van de autofabrikant.De komst van Tesla naar het Noorden kan voor flink wat werkgelegenheid zorgen.