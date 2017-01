Noordelijke provincies bundelen krachten in strijd om Tesla (update)

Groningen, Friesland en Drenthe slaan de handen ineen om de 'gigafabriek' van Tesla naar het Noorden te halen.

Dat laat gedeputeerde Patrick Brouns van Groningen weten. 'Wij hebben als noordelijke bestuurders gezegd dat we samen gaan optrekken om Tesla hierheen te halen.'De exacte locatie staat daarbij nog niet vast en is bovendien van ondergeschikt belang. 'Zolang het maar in het Noorden is', aldus Brouns.'Het gaat hier om zo'n groot bedrijf dat we moeten samenwerken. Als je kijkt naar de indicaties, gaat het om duizenden werknemers. Zoveel werkgelegenheid kan geen enkele provincie zelfstandig opvangen.'Brouns wil nog geen offerte uitbrengen, maar wel Tesla een aanbod doen. 'Laten zien wat we Tesla kunnen bieden. Wat is nu de kracht van het Noorden? We hebben bijvoorbeeld een plek als de Eemshaven, waar je echt veel ruimte hebt.' Eerder zei Brouns al dat ook de innovatieve kennis, automotive opleidingen en snelle vergunningen in het voordeel van het Noorden zijn.Er zijn ook dingen die samen nog moeten worden onderzocht, weet Brouns. 'Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor voldoende gekwalificeerd personeel? Dat zijn dingen die we als Noorden gezamenlijk onder de aandacht moeten brengen, om de mbo-scholen te verenigen bijvoorbeeld.'In Groningen is de Eemshaven een mogelijke locatie. In Drenthe gaven eerder de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen al aan ook interesse te hebben in de vestiging van de 'gigafabriek' van de autofabrikant. En ook in Duitsland hebben verschillende gemeenten interesse. 'Heel begrijpelijk, dat gemeenten graag Tesla willen. Maar dit is groter. Daarom hebben we als bestuurders gezegd dat we het samen willen aanpakken.'