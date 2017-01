Opnieuw storing brug Dorkwerd

De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd is woensdag een uur lang gestremd geweest voor het wegvekeer.

Rond één uur 's middags stond de brug omhoog en ging niet meer naar beneden. Het wegverkeer moest daardoor omrijden.Monteurs hebben het probleem inmiddels verholpen. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat kon niet zeggen wat de oorzaak van de hapering was. Een maand geleden kampte de brug met een soortgelijke storing.De Dorkwerderbrug is vaker defect geweest sinds hij in april 2016 op een nieuwe plek werd gezet. In juli vorig jaar moest de brug worden gerepareerd nadat hij werd geramd door een binnenvaartschip.