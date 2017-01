Elfstedentocht 1997: 'In Dokkum kwamen we overeind om te zien wat er allemaal gebeurde'

'Je voelde toen al dat we met iets unieks bezig waren.' Rudi Groenendal blikt precies twintig jaar na dato terug op de laatste Elfstedentocht.

Groendal eindigde die dag als veertiende en werd daarmee de beste Groninger. Hij kwam ruim tien minuten na de winnaar, Henk Angenent, over de streep op de Bonkevaart in Leeuwarden.Groenendal reed mee in een kopgroep van zo'n 35 man. Het Slotermeer bleek beslissend. 'Het was nog donker, we gingen voor de wind en lagen ver voor op schema', herinnert hij zich. 'Toen moesten we kiezen: de linker- of de rechterkant van het meer. Er ontstonden twee groepen. Uiteindelijk bleek rechts de goede keuze te zijn; ik zat links.'Op dat moment hadden de schaatsers zo'n zeventig kilometer gehad. De kopgroep bijhalen, dat lukte daarna niet meer. 'Het was een wedstrijd, maar we voelden toen al dat we met iets unieks bezig waren', vertelt Groenendal. Daarom besloot de groep van Groenendal in Dokkum even overeind te komen en de omgeving in zich op te nemen. 'Zodat we konden zien wat er allemaal gebeurde. Het was een gekkenhuis.'Woensdag, precies twintig jaar na dato, is er een reünie in het Schaatsmuseum in Hindeloopen. Ook Groenendal is daarbij. 'Het is heel leuk om alle mensen van toen weer even te zien. Sommigen spreek ik wel vaker, anderen eigenlijk nooit meer.'