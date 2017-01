Jaap Nienhuis: drie keer de Elfstedentocht, nu voor het eerst op kunstijs

'De spieren worden er niet soepeler op', zegt Jaap Nienhuis terwijl hij zijn houtjes onderbindt. Het 81-jarige oud-RTV Noord-icoon zette op ons verzoek weer eens wat schreden op het ijs. Het was vrijwel zijn eerste keer op het kunstijs van Kardinge.

Op 'stompe houtjes' en in zijn plofbroek uit jaren zestig is Jaap Nienhuis een ware attractie op de ijsbaan. In die die outfit reed hij drie keer de Elfstedentocht uit. Die van 1963, 1986 en 1997. Die laatste is woensdag exact twintig jaar geleden.'Iedereen kijkt naar mijn schaatsen. Daar kan ik ook niets aan doen', zegt Nienhuis als hij op de baan staat. 'Ik heb het wel een met noren geprobeerd. Dat is iedere keer mislukt.' Het grootste voordeel van doorlopers is volgens Nienhuis dat je op je schoenen kunt gaan staan, als je moe bent.Na een paar rondjes, voelt het voor de 81-jarige vertrouwd. 'Ik ben wel achter poest, maar het valt me niets tegen.'