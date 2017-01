Zeldzame witkopgors overwintert in de Tussenklappenpolder

(Foto: Yurly75/ Wikipedia)

Normaal broedt hij in Oost-Europa, Rusland of Siberië. En normaal gesproken overwintert hij in Italië of het Midden-Oosten. Deze winter werd de witkopgors echter ook in Groningen gezien.

Op 30 december telde vogelaar Lazar Brinkhuizen twee witkopgorzen en twee grauwe gorzen op een wintervoedselakker. Dat gebeurde in de Tussenklappenpolder, tussen Zuidbroek en Muntendam. Inmiddels hebben meerdere vogelaars de bijzondere gorzen gezien. Ze zijn er behoorlijk in de minderheid, tussen zo'n 150 geelgorzen en 50 ringmussen.



Bewuste aanleg

Gorzen strijken soms in groepen van wel honderden vogels neer in de Tussenklappenpolder, net als vinken. Maar grauwe gorzen en witkopgorzen, dat waren nog geen frequent flyers.



De bezoekers komen de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen echter niet aanwaaien. In de afgelopen jaren werd voor de grauwe gors bewust struweel aangelegd in het gebied.

Door: RTV Noord Correctie melden