Live: Donar speelt in Bulgarije tegen recordkampioen

(Foto: RTV Noord)

De basketballers van Donar spelen woensdag de derde wedstrijd in de tweede poulefase van de Europe Cup. De ploeg van trainer Erik Braal neemt het in Sofia op tegen de Bulgaarse recordkampioen Lukoil Academic.

25 keer kampioen

De thuisploeg werd al 25 keer kampioen en pakte 11 nationale bekers. In de laatste veertien jaar werd Academic maar liefst dertien keer kampioen.



Donar en Academic staan op een gedeelde tweede plaats in poule P van de Europe Cup. De winnaar van de poule gaat samen met de beste nummers twee van de zes poules door naar de volgende ronde.



Livestream

De wedstrijd begint woensdag om 17.30 uur en is hieronder te volgen via een livestream op de site en app van RTV Noord.

Door: RTV Noord Correctie melden