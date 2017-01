Twee weken cel na bedreiging azc-medewerker Ter Apel

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 33-jarige Algerijn moet twee weken de cel in. De man heeft een medewerker van het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel bedreigd.

'Ik maak je dood'

Op 22 december maakte de man in het centrum een gebaar naar een medewerker alsof hij de keel doorsneed. Hij riep in het Arabisch 'Ik maak je dood', maar de medewerker verstond dat niet.



De Algerijn was net terug van het politiebureau. Hij was opgepakt, nadat hij zijn kleding op straat had gegooid - op een weg waar het verkeer 80 kilometer per uur rijdt. Hierover was hij op het bureau gehoord.



Drugsprobleem

De man kampt met een drugsprobleem. Zijn advocate wilde meer onderzoek naar psychische problemen. De rechter ging daar niet in mee.

Door: RTV Noord Correctie melden