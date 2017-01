Noorden eert postuum oud-politicus Langman

(Foto: RTV Noord/Goos de Boer)

Harrie Langman overleed in de zomer van vorig jaar, maar de oud-politicus is postuum gekroond tot 'meest Noordkrachtige persoon van 2016'.

Dat gebeurde dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland in Martiniplaza in Groningen. Langmans zoon Michiel nam de prijs in ontvangst.



De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die veel betekenis hebben voor Noord-Nederland. Daarbij wordt met name gekeken naar hun daadkracht.



Langman-akkoord

De naam van de onderscheiden oud VVD-politicus is verbonden aan het Langman-akkoord. Dat was een omvangrijk economisch steunprogramma voor het Noorden uit 1996. Bij deze zogenoemde Langman-gelden ging het om in totaal tien miljard gulden.



Dat geld is onder meer besteed aan het stimuleren van werkgelegenheid en de verbetering van wegen en andere verbindingen in het Noorden.



Veel dank verschuldigd

Volgens de Groningse Commissaris van de Koning René Paas zijn de inspanningen van Langman tot op de dag van vandaag van groot belang voor de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. 'Onze regio is Langman veel dank verschuldigd,' zei Paas.



Langman sprak in de jaren negentig er al zijn verbazing over uit dat 'de natuurlijke hulpbronnen uit het Noorden enkel worden aangewend voor de infrastructuur, mainports en economische groei in de Randstad'. Paas benadrukte dat die analyse van Langman 'niets aan actualiteitswaarde heeft verloren'.



Zeer content

Langman was in de jaren zeventig minister van Economische Zaken. Hij overleed augustus vorig jaar op 85-jarige leeftijd in zijn woonplaats Drachten. Zijn zoon liet tijdens de prijsuitreiking weten zeer content te zijn met de prijs van Noord-Nederland voor zijn overleden vader.

