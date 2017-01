Nieuwe poging om verkrachter Herbert R. op te sluiten

Het Openbaar Ministerie doet een uiterste poging om ervoor te zorgen dat Duitsland verkrachter Herbert R. uitlevert.

R. werd in 2009 in hoger beroep veroordeeld voor de ontvoering en verkrachting van een destijds 14-jarig meisje uit Tweede Exloërmond. Hij kwam in 2015 vrij, omdat hij toen tweederde van zijn straf had uitgezeten.Het OM vraagt de rechtbank nu om de voorwaardelijke vrijlating van R. in zijn geheel te herroepen.Die vervroegde vrijlating was wel gebonden aan strenge voorwaarden. Zo moest R. zich geregeld melden bij de reclassering. Maar al snel verdween hij met de noorderzon.Na een zoektocht bleek de geboren Duitser terug te zijn gegaan naar zijn vaderland.Vanwege het overtreden van de regels, legde de rechtbank R. afgelopen september al een jaar extra gevangenisstraf op.Dat blijkt echter niet genoeg om ervoor te zorgen dat Duitsland R. uitlevert aan Nederland. Alleen wanneer de rechtbank besluit dat R. zijn volledige resterende straf nog moet uitzitten, werkt Duitsland mogelijk mee aan een uitlevering.Om die reden heeft het OM de rechtbank nu gevraagd om R. de volledige straf uit te laten zitten. De rechtbank doet daar 18 januari uitspraak over.Herbert R. werd op 4 oktober 2007 opgepakt in de buurt van Exloo. Daar trok hij eerder die middag een 14-jarig meisje van haar fiets en in zijn auto. In de buurt van Musselkanaal verkrachtte hij haar.Het meisje trok de aandacht van passanten door hard te gillen en op ramen van de auto te bonken.De zaak kwam hard aan in de omgeving, omdat amper een jaar eerder de 12-jarige Suzanne Wisman uit Tweede Exloërmond was verkracht en vermoord. Het 14-jarige meisje was een vriendin van haar.