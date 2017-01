Weg met die kerstboom

Oud en Nieuw ligt alweer achter ons en kerst zijn we bijna vergeten. Maar wat moeten we met de kerstboom?

In Nederland is de meest aangehouden regel dat de kerstboom uiterlijk 6 januari moet worden weggehaald, met Driekoningen. De boom langer in huis houden zou ongeluk brengen.Via de Facebook live vergadering vertelde Jordy Seip ons: 'Onze boom ligt in de voortuin. Ik heb geen idee wat ik ermee moet doen'.De meeste mensen laten de kerstboom ophalen door de gemeente. Via de afvalwijzer van de gemeente waarin je woont kun je zien wanneer de boom opgehaald wordt.Brigitte Bos laat ons via de Facebook live vergadering weten dat haar boom niet weggaat. 'Onze boom krijgt een mooi plekje in onze tuin.'Tegenwoordig kun je ook kerstbomen adopteren. Je kerstboom krijgt dan een label en wordt opnieuw gepoot. Het jaar daarop kun je je eigen boom weer adopteren.Marleen Balkema-Janssens laat ons weten dat ze haar boom al afgetuigd heeft. 'Onze boom staat alweer op zolder.'