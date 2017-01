Hoezo gestopt? Frontman van Mood & Fun speelt maar door

Het was een graag geziene gast op feesten en partijen: het piratencombo annex stemmingsorkest Mood & Fun. De blinde Sappemeerster Bennie Hulshof was zanger, toetsenist en schrijver van alle liedjes.

De jaren '70 en '80 van de vorige eeuw zijn de gouden jaren voor Hulshof. Mood & Fun treedt door de jaren heen op in verschillende samenstellingen, maar Hulshof is altijd de centrale man. 'Naar Veenhuizen', 'I'm a mother of a honky tonk girl' en 'Zo mooi als de sterren ben jij'. Het zijn nummers die veel noordelingen zullen kennen.Maar in 2002 valt het doek. Hulshof zet resoluut een punt achter zijn carrière. Hij heeft te veel gevraagd van zijn stem en vindt zijn eigen zang niet meer goed genoeg om het podium mee op te gaan. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan...Bijna vijftien jaar later is Hulshof nog steeds druk met muziek. Niet zo vaak meer op een podium, maar vooral in zijn eigen studio in zijn woning aan de Middenweg in Sappemeer.'Ik zit hier van maandagochtend negen uur tot vrijdagmiddag twee uur', zegt Hulshof. 'Hij is een echte Heintje Davids, die kon ook niet stoppen', vult zijn vrouw Emmy hem aan.Op de tast weet Hulshof alle toetsen, knoppen en schuiven te vinden. Hier in zijn heiligdom maakt hij nieuwe muziek, maar speelt hij ook nummers van andere componisten. Hij neemt alles op: 'Zomaar wat spelen vind ik niks aan, het moet wel blijven bestaan.'Eén van zijn nieuwe projecten is het maken van muziek die lijkt op het werk van André Rieu. 'Ik noem mezelf', zegt hij met een grijns van oor tot oor.Eenmaal per week laat hij zijn nieuwste composities horen aan de 'ballotagecommissie'. Die bestaat uit een groep familieleden en vrienden die op vrijdagmiddag, onder het genot van een drankje en een hapje, kritisch komt luisteren.Hulshof gebruikt hun op- en aanmerkingen om de nummers beter te maken. 'Maar de laatste tijd is er niet veel kritiek meer. Ik heb goed naar ze geluisterd'.Wat vindt Hulshof zo mooi aan zijn hobby? 'Dat je zelf iets creëert, iets maakt', zegt hij stellig. En ophouden? Dat doet hij alleen als het echt niet anders kan.