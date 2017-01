Kamerlid solliciteert bij NAM uit protest

(Foto: RTV Noord/Martijn Klungel)

Met een kop koffie en een goed gesprek ontving de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) woensdagmiddag Tweede-Kamerlid Paul Ulenbelt. Met een protestsollicitatie probeert de SP'er aandacht te vragen voor de problemen van de gaswinning.

'We hebben meningen uitgewisseld tijdens het gesprek. Het heeft geen nieuws opgeleverd', meldt Ulenbelt na zijn afspraak. De NAM kijkt er positiever op terug: 'Het was eigenlijk best een goed gesprek', zegt woordvoerder Antonette van Beem.



Knollen voor citroenen

'Als je een slechte reputatie hebt, dan helpt geen enkele manager daar iets aan. Wat ze zoeken is een knollen-voor-citroenen-verkoper. Dat werkt niet en dat weet iedereen', zegt Ulenbelt.



Het Kamerlid heeft met zijn actie de nodige media-aandacht veroorzaakt. Daar plukt de NAM de vruchten van: 'We hebben heel veel positieve reacties gekregen. Daar zitten zulke goede kandidaten bij dat we besloten hebben om daarmee verder te gaan en de vacature offline te halen.'



'Alleen als ze doen wat ik zeg'

Van Beem laat weten dat ze de sollicitatie van Ulenbelt gewoon boven op de stapel leggen. Of het Tweede Kamerlid de functie krijgt is nog maar de vraag. 'Ik neem de baan alleen aan als ze doen wat ik zeg. Dat is minder gas winnen en de schade sneller afhandelen'.

