Donar niet opgewassen tegen Bulgaren

(Foto: Jan Kanning/JKBeeld)

De basketballers van Donar hebben de derde wedstrijd in de tweede poulefase van de Europe Cup verloren van het Bulgaarse Lukoil Academic. In Sofia werd het 88-62.

Het eerste kwart eindigde, ondanks een prima start van Donar, in 28-24 voor de thuisploeg. Bij rust stond het 45-37. Na het derde kwart was het verschil opgelopen tot vijftien punten (64-49).



Topscorer aan de kant van de Groningers was Chase Fieler met 26 punten en 6 rebounds.



Donar zakt in de poule

Door de nederlaag is Donar gezakt naar de derde plek in groep P met vier punten. Academic staat tweede met een punt meer. Het Russische BC Enisey is koploper met zes punten.



De winnaar van de poule gaat samen met de beste nummers twee van de zes poules door naar de volgende ronde.



Volgende week woensdag speelt Donar voor de Europe Cup in Rusland tegen BC Enisey.

