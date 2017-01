Rechter verlengt tbs van eerder 'uitbehandelde' Willem van der S.

De tbs-maatregel van Willem van der S, die hem in 1988 werd opgelegd, is met twee jaar verlengd. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Van der S. verkrachtte en vermoordde in maart van dat jaar de 22-jarige studente Lucia Burgdorffer. Dat deed hij tijdens een proefverlof van de Van Mesdagkliniek, waar hij sinds 1981 zat wegens verkrachtingen en geweldsmisdrijven.



Grote ophef

De moord leidde tot grote ophef in Groningen: voor het eerst klonk er publiekelijk kritiek op het tbs-systeem. De kliniek had het verlof van Van der S. bestempeld als 'een aanvaardbaar risico.'



Longstay

De nu 57-jarige man verbleef als uitbehandelde tbs'er op de longstay, maar koos vorig jaar weer voor een behandeling. Bij de zitting gaf hij aan er nog iets van te willen maken.

