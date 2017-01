Honderden mensen lopen mee in stille tocht voor Matthijs, Murphy en Brian

(Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

Ongeveer 300 mensen lopen woensdagavond mee in de stille tocht door Hoogezand en Sappemeer ter nagedachtenis aan de drie dodelijke slachoffers van het ongeluk in Groningen op Kerstavond.

Crash

De auto met daarin Brian Pestman (19), Matthijs Hofstra (21), Murphy Lekkerkerker (20) en Arjan Hofman (19) komt na een crash in het water terecht. Alleen Hofman overleeft het ongeluk.



Diepe indruk

Het ongeluk heeft diepe indruk gemaakt in de woonplaatsen van de slachtoffers. Honderden mensen geven daarom gehoor aan de oproep om mee te lopen in de stille tocht. Ze willen op die manier een beetje steun en troost bieden aan de nabestaanen van de slachtoffers.



Waxinelichtje

Het overgrote deel van de deelnemers heeft een waxinelichtje met daarin een ledlampje bij zich, zoals de organisatoren hebben gevraagd. Ze trekken door de straten van Hoogezand en Sappemeer. Alleen hun voetstappen en een enkele kuch zijn hoorbaar.



Stilstaan

Bij de huizen waar de slachtoffers woonden houdt de stoet even stil, en steken de deelnemers die waxinelampjes de lucht in. Ze worden gadegeslagen door nabestaanden, die voor hun huizen staan te kijken naar de stoet.



Steun

Na drie kwartier is de sliert van honderden mensen weer terug bij het beginpunt en bedanken de organisatoren de deelnemers. Ze spreken de hoop uit dat ze een beetje steun hebben kunnen bieden aan de nabestaanden van de drie slachtoffers.

