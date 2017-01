Esther van Dijken is optimistisch: 'Asscher heeft serieus geluisterd'

(Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

PvdA-lid Esther van Dijken uit Baflo is optimistisch gestemd na het gesprek dat zij en partijgenoten hadden met lijsstrekker Lodewijk Asscher.

Inzet van het gesprek was verruiming van het kinderpardon. Eerdere pogingen van de Noordelijke leden om het kinderpardon op te rekken strandden. Van Dijken heeft goede hoop dat deze nieuwe poging wél zal slagen.



'Hij ziet de ernst ervan in'

'Lodewijk Asscher heeft serieus geluisterd', zegt ze. 'Hij vond zelf ook dat er wat aan gedaan moest worden.'



Volgens Van Dijken is er over een mogelijke oplossing gesproken, en wordt die oplossing nu de komende dagen uitgewerkt door Asscher en zijn team. 'Hij ziet de ernst ervan in.'



Gaat het lukken?

Het PvdA-lid uit Baflo heeft goede hoop dat de fractie nog voor de Tweede Kamerverkiezingen een motie gaat indienen om de oplossing te realiseren. 'Maar hoe die motie eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Laat ik het zo zeggen: achter de schermen wordt er in elk geval hard gewerkt. De komende dagen hebben we intensief contact met de partij.'



Als die oplossing er alsnog niet komt, dan zullen Van Dijken en de overige noordelijke PvdA-leden opnieuw een motie indienen tijdens het PvdA-congres, dat volgende week wordt gehouden.

