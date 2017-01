Albert Rusnàk vertrekt naar Real Salt Lake

(Foto: JK Beeld)

De deal is rond: FC Groningen-speler Albert Rusnàk maakt de overstap naar Real Salt Lake. De middenvelder heeft een persoonlijk akkoord bereikt met de club, zo bericht FOX Sports.

Rusnàk tekent bij de Amerikaanse club voor drie seizoenen, met een optie voor nog een jaar. De 22-jarige Slowaak had bij FC Groningen nog een contract voor anderhalf jaar. De Trots van het Noorden ontvangt daardoor een transfersom.



Geschiedenis

Albert Rusnàk kwam in januari 2015 naar FC Groningen, dat hem overnam van SC Cambuur. De Slowaak zal voor eeuwig in de geschiedenisboeken van FC Groningen vermeld staan. Hij was het die de FC met twee treffers in de bekerfinale van 2015 tegen PEC Zwolle naar de bekerwinst schoot.

