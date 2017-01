'Supersnelrecht is vooral voor de bühne'

Het supersnelrecht voor verdachten in oud-en-nieuwzaken werkt niet goed. Dat zegt de Groningse hoogleraar openbare orde en veiligheid Jan Brouwer.

Hij doet zijn uitspraken tegenover De Telegraaf . 'De snelle afdoening door de rechter is vooral voor de bühne', zo zegt Brouwer.Het grootste probleem in de supersnelrechtszaken, waarbij verdachten al enkele dagen na hun vergrijp voor de rechter staan, is het bewijs. Het gaat om misdrijven die in vaak chaotische situaties worden gepleegd, door mensen die elkaar en de politie tegenspreken.Omdat het bewijs een struikelblok vormt, zou het Openbaar Ministerie terughoudend zijn met het aanbrengen van zaken voor de supersnelrechter. Dit om te voorkomen dat straffen veel lager uitpakken dan de eis, of dat er zelfs vrijspraak volgt.Volgens Brouwer is het lik-op-stukbeleid als middel om misdrijven te voorkomen daarmee mislukt.(2008)