Hengelsportfederatie voor werkbezoek naar Estland

De Hengelsportfederatie Groningen en Drenthe gaat binnenkort op werkbezoek in Estland om kennis uit te wisselen. Het bezoek is een initiatief van de Estse collega's. Zij willen graag meer weten over de hengelsport in Nederland.

Directeur Henk Mensinga stapt in februari met een aantal collega's in het vliegtuig naar Estland. 'Het is denk ik altijd goed om buiten je eigen werkgebied te kijken', aldus Mensinga. De delegatie gaat kijken bij een groot meer op de grens met Rusland.



Snoek

'Het zal vooral ijsvissen worden, want het is daar dan behoorlijk koud.' In Estland kom je veel vissoorten tegen , die je ook in Nederland aantreft. Als voorbeeld noemt Mensinga snoekbaars, brasem en snoek. 'Wij zijn benieuwd hoe de Esten met kwekerijen omgaan en zij willen meer weten over hoe de hengelsport in Nederland is georganiseerd.'



Geen snoepreisje

De vissers uit Estland waren het afgelopen voorjaar op bezoek in Nederland en hebben nu de Hengelsportfederatie Groningen en Drenthe uitgenodigd. 'Het wordt zeker geen snoepreisje, want we gaan serieus aan de slag.' De trip wordt door de Esten bekostigd met behulp van Europese gelden.

