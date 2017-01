De Krabbelaar aan de slag in Van den Noortbad

(Foto: RTV Noord)

Zwemschool De Krabbelaar is sinds 1 januari eigenaar van het D.G. van den Noortbad in Muntendam. Eigenaresse Hinke van der Veen zwaait er nu samen met haar team de scepter en de gemeente Menterwolde is van het bad af.





Conditie

De buurvrouw van het bad is er blij mee. 'Ik kom hier al jaren om baantjes te zwemmen. Het is belangrijk voor de sociale contacten en ook is het goed om de conditie op peil te houden.'



De Zwemschool concentreert zich vooral op de zwemlessen, maar gaat ook andere cursusssen als peutersurvival aanbieden.



De zwemschool zal er de komende tijd meer zwemlessen gaan organiseren, maar er blijft ook ruimte voor recreatieve zwemmers. 'We gaan niemand het bad uit jagen, maar d'r zal het een en ander gaan veranderen. Want niet ieder recreatief uur wordt even goed bezocht', zegt Hinke van der Veen.

