Lopend Vuur: Afval scheiden? Wat een gedoe, ik gooi alles in de grijze container

De gemeente Groningen wil de hoeveelheid afval terugdringen. Daarom start het project '100-100-100': 100 Groningers gaan 100 dagen proberen 100 procent afvalvrij te leven.

Doel is dat inwoners meer te weten komen over het gescheiden aanleveren van afval.Papier moet dus naar de papierbak, het plastic en het glas moeten apart en etensresten kunnen op de composthoop.