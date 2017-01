IJsvereniging Noordlaren denkt nog niet aan schaatsmarathon

De temperatuur duikt amper vijf graden onder nul en de strijd om de eerste schaatsmarathon wordt alweer voorzichtig begonnen. De ijsvereniging in Noordlaren gaat echter voorlopig nog niet aan de slag met een ijsvloer.

De ijsmeesters van de ijsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord overleggen overigens al om dat wel te doen. Dat zegt voorzitter Margriet Sieben tegen RTV Drenthe Voor donderdagnacht wordt flinke vorst verwacht, mogelijk wordt het min tien graden. En dat kan genoeg zijn om een ijsvloer neer te leggen voor een NK marathon op natuurijs.Maar volgens Jan Geert Veldman van Noordlaren is een nachtje vorst niet genoeg voor een marathon: 'Dan moeten de weersvoorspellingen eerst wat beter worden.'Naast Noordlaren en Veenoord is ook Haaksbergen jaarlijks in de race om de eerste marathon. Daar werd de eerste marathon van vorig jaar gereden.