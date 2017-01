Geen snelrecht voor Groningse jaarwisselingsverdachten

Van de twintig Groningers die tijdens de jaarwisseling zijn gearresteerd, wordt niemand via snelrecht vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten.

'Op maandag 16 januari staat een speciale zitting gepland, maar daar worden uitsluitend strafzaken behandeld die niet zijn gerelateerd aan oud en nieuw', aldus Melanie Kompier van het Openbaar Ministerie.Tijdens de jaarwisseling zijn er in de drie noordelijke provincies veertig mensen gearresteerd. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan onder andere openlijke geweldpleging, mishandeling, brandstichting en vernieling.'In negen gevallen gaat het om geweld gericht tegen politie, brandweer en andere hulpverleners.'Tot nu toe zijn er nog geen verdachten voorgeleid. 'Er zijn vijf zaken afgedaan met een geldboete. Twee verdachten zijn gedagvaard en in twee andere zaken wordt geen vervolging ingesteld', aldus Kompier.De overige zaken lenen zich volgens het Openbaar Ministerie niet voor snelrecht omdat er meer onderzoek nodig is.