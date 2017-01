Fruitschaal van Bowie binnenkort te zien in Groninger Museum

Vanaf volgende week is in het Groninger Musem een speciaal designobject uit de collectie van David Bowie te zien. Het museum kocht de fruitschaal van Nathalie du Pasquier vorig jaar november tijdens een veiling.

10 januari is het een jaar geleden dat de Britse zanger overleed. Volgende week dinsdag op de sterfdag van Bowie zal het kunstwerk voor het eerst te zien zijn in het Groninger Museum.Bowie was een groot liefhebber en verzamelaar van Memphis-design. Dit postmodernistische design vormt een zwaartepunt in de collectie van het Groninger Museum.